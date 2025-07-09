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حوادث

طلقتان بالرأس، نتيجة معاينة النيابة لجثمان ضحية القتل على يد مستشار سابق بأكتوبر

الطب الشرعي
الطب الشرعي

كشفت معاينة النيابة لجثمان  ضحية القتل على يد طليقها، مستشار سابق، في ممشي سياحي بأكتوبر، ملابسات الوفاة، وتبين وجود إصابات ظاهرية بطلقتين نارية بأعلى الرأس، تسببت في تهشم الجمجمة، وحدوث الوفاة في الحال. 

 

وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للجثمان، وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق، وعدد الطلقات، ومسافة الإطلاق، ونوع السلاح المستخدم.

 

وتستجوب النيابة أفراد أسرة المتوفية الذين اتهموا المستشار السابق بالتسبب في وفاتها، بعد هروبها من بطشه وطلاقها منه، وارتباطه بآخر مما أشعل نار الغيرة والحقد، وأقدم على قتلها، وصرحت النيابة بدفن الجثة. 

 

ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده ورود بلاغ بإطلاق نار وسقوط ضحية بممشى سيتي بارك السياحي بطريق وصلة دهشور.

وانتقلت أجهزة الأمن بالجيزة إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وعثر على جثمان سيدة مصابة بطلقات نارية.

وأشارت التحريات الأولية  إلى أن السيدة كانت برفقة زوجها العرفي يسيران معًا وقت الواقعة وأن المتهم “طليقها” ترصد لها وأطلق أعيرة نارية عليها وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

 

 

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النيابة العامة نيابة العامة المباحث الجنائية الطبيب الشرعي

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