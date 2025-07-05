القبض على قائد سيارة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة ملاكي دهس فتاة أثناء عبورها الطريق بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابتها.

فيديو حادث مدينة 6 أكتوبر

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بفتاة حال سيرها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وفراره من مكان الواقعة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال والد المذكورة أقر بأنه بتاريخ 30-6-2025 حال عبور كريمته الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكى ولاذ قائدها بالفرار مما تسبب فى إصابتها بكدمات وجروح متفرقة حيث قام بنقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.



تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة وقائدها (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر "يحمل رخصة قيادة منتهية").

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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