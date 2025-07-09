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ثقافة وفنون

"قلبي ارتاح"، لطيفة تعلن موعد طرح أغاني ألبومها الجديد

لطيفة، فيتو
لطيفة، فيتو

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن طرح جزء من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "قلبي ارتاح"، غدًا الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم باقة متنوعة من الأغاني التي تعاونت فيها لطيفة مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

تفاصيل ألبوم قلبي ارتاح

يضم الألبوم 5 أغاني، هي أغنية "قلبي حن" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي، بالإضافة إلى "هوينا هوينا" من كلمات إسلام الجريني، ألحان جابر جمال، وتوزيع أحمد حداد، و"قبل ما تبعد"من كلمات محمد شافعي وألحان وتوزيع إسلام رفعت، و"أنا والله ما أنا" من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل، وأخيرًا "ألف وارجعله" من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان زياد الطويل، وتوزيع خالد نبيل.

ومن المقرر أن يضم الألبوم 14 أغنية، يتم إطلاقها تدريجيًّا وفق خطة طرح مبتكرة، تتيح للجمهور الاستماع للألبوم على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وأكدت لطيفة في بيان: "قلبي ارتاح" يمثل نقلة نوعية في مشوارها الغنائي، والألبوم مختلف تمامًا عن كل أعمالي السابقة، سواء من حيث التوزيع أو الكلمات أو الألحان. فيه أشكال موسيقية جديدة ومبتكرة تواكب التطور الموسيقي في العالم.

كما أوضحت أن الأغنيات تنوّعت بين الفرح والألم، الحنين والحزن، والجراح، وهي مشاعر حقيقية عاشتها ولمستها خلال مسيرتها الفنية والإنسانية.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).

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النجمة التونسية لطيفة لطيفة ألبوم قلبي ارتاح أغنية قلبي حن كاظم الساهر

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