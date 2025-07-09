الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

القومي للمسرح يكشف تفاصيل دورته الـ 18 في مؤتمر صحفي

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك للكشف عن تفاصيل دورته الثامنة عشرة.

مؤتمر المهرجان القومي للمسرح 

وينظم المؤتمر رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان المخرج عادل عبده، ويشهد حضور نخبة من المسرحيين وصنّاع الفن، إلى جانب السيناريست والمخرج نادر صلاح الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من رؤساء اللجان النوعية والنقاد والإعلاميين.

ويتضمن المؤتمر الاحتفاء بالنصوص الفائزة في مسابقة التأليف المسرحي خلال الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من عمر المهرجان، بحضور مؤلفي هذه النصوص الذين أسهموا في إثراء المشهد المسرحي بنصوص تنبض بالتجريب والرؤية، ليؤكد المهرجان دعمه الدائم للمبدعين في مجال الكتابة المسرحية.

ومن المنتظر أيضًا أن يتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن أبرز ملامح الدورة الجديدة، وخطتها الفنية والإدارية، والفعاليات المصاحبة، بالإضافة إلى استعراض المحافظات التي ستشملها عروض هذا العام، في ظل استمرار شعار الدورة: "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس توجه الدولة لمد جسور الثقافة إلى جميع أنحاء الجمهورية.

المهرجان القومي للمسرح المصري 

ويؤكد المهرجان في هذا السياق أن الدورة الثامنة عشرة ستُقام في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس 2025، وتتوزع فعالياتها بين القاهرة وعدد من المحافظات، في سابقة تهدف إلى توسيع رقعة التلقي والاحتفاء بالمنتج المسرحي المصري في كل مكان.

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