الثلاثاء 08 يوليو 2025
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أخبار مصر

تداول 10 آلاف طن و603 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و603 شاحنة و108 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 351 شاحنة و86 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 252 شاحنة و22 سيارة. 

مغادرة السفينتين Belagos Express والحرية 2

حيث يشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة السفينتين Belagos Express والحرية2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express والقاهرة. 

كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و229 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة. 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1163 راكب بموانيها.

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موانئ المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ

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