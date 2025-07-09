الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل غرب رام الله

شرعت آليات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم قرية شقبا

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

قصف الاحتلال خيمة نازحين من عائلة شعبان

واستشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين من عائلة شعبان بمنطقة العطار بمواصي خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين بشكل مكثف واستهداف لخيام ومآوي النازحين، في ظل حصار شديد أدى لتجويع شديد لسكان القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.