الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 منازل غرب رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله، فيتو

شرعت آليات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، في هدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

 قوة كبيرة من جيش الاحتلال تداهم  قرية شقبا  

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشآت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

قصف الاحتلال خيمة نازحين من عائلة شعبان

واستشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين من عائلة شعبان بمنطقة العطار بمواصي خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين بشكل مكثف واستهداف لخيام ومآوي النازحين، في ظل حصار شديد أدى لتجويع شديد لسكان القطاع.

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الاحتلال الإسرائيلي رام الله الإبادة الجماعية على قطاع غزة مآوي النازحين خان يونس

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