الأربعاء 09 يوليو 2025
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اقتصاد

«تحديث الصناعة» يبحث سبل تنمية سوق كفاءة الطاقة بالتعاون مع «اليونيدو»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم مركز تحديث الصناعة مجموعة عمل تشاورية لمناقشة الإطار المقترح لتأهيل شركات خدمات الطاقة (ESCO) ومقدمي خدمات القياس والتحقق. 

وتم اختيار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة هي الجهة التنظيمية المعتمدة لتأهيل واعتماد شركات خدمات الطاقة "ESCOs" مقدمي خدمات القياس والتحقق "M&V" في مصر،

مشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز تحديث الصناعة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة الشاملة في مصر عن طريق تنمية ودعم سوق كفاءة الطاقة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"  من خلال مشروع "رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية" والذي يهدف إلى تسهيل ودعم تطوير سوق شركات خدمات الطاقة وخبراء القياس والتحقق في القطاع الصناعي المصري.

 


وتهدف الورشة إلى إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين من شركات خدمات الطاقة العاملة في هذا المجال حول شروط ومعايير التأهيل، تمهيدًا لوضع نظام موحد يعزز جودة الخدمات ويواكب متطلبات السوق المصري والمعايير الدولية.

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ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وكذلك خفض استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بنسبة الأساس 2009 /2010، مما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود الأحفوري، وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

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مركز تحديث الصناعة هيئة الطاقة الجديدة تحديث الصناعة شركات خدمات الطاقة القطاع الصناعي المصري منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية

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