تحديث الصناعة ينظم برنامجا للاستفادة من المخلفات الزراعية في واحة سيوة

نفذ فريق عمل مركز تحديث الصناعة تدريب بناء القدرات والمهارات لطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الكمبوست لإحدى تجمعات التصنيع الزراعي في واحة سيوة بمرسى مطروح.

ويأتي هذا في إطار دعم مركز تحديث الصناعة للقطاعات والتجمعات الصناعية ضمن استراتيجية عمل المركز لزيادة قدرتها التنافسية.



وشارك في التدريب العملي ١٠ أفراد من العاملين والمزراعين في مجال التصنيع الزراعي في التدريب الذي يهدف إلى الاستفادة من الكميات الكبيرة من المخلفات الزراعية وطرق تحويلها إلى منتج يتم الاستفادة منه في عمليات التسميد وإنتاج الكمبوست وزيادة قدراتهم الفنية وخلق عائد اقتصادي والمساهمة في تقليل الكميات المهملة من المخلفات، وكذلك زيادة فرص العمل وذلك في إطار الدعم المستمر من مركز تحديث الصناعة لهم.

تحديث الصناعة: تقديم 475 خدمة خلال 2024

نجح مركز تحديث الصناعة في تقديم 475 خدمة منفذة بمعرفة استشاريي المركز الداخليين خلال عام 2024، شملت التدريب الفني وتقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم وضع الشركات والخدمات المالية وعلامة “بكل فخر صنع في مصر”.

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