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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بالاتجار في الاستروكس بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين متهمين بحيازة والاتجار في مخدر الاستروكس بدائرة قسم شرطة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهمون إنهم معتادون على ممارسة ذلك النشاط منذ عام وفي ذات المكان مستخدمين سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش لإرهاب أهالي المنطقة وتخويفهم حتى لا يبلغوا أجهزة الأمن عنهم.

وأضافوا أنهم لم يكونوا على علم بتصويرهم معترفين بأنهم الظاهرين في الفيديو.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية، تتابع تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة  قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبالفحص تمكن  رجال الشرطة من  تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو 5 عناصر إجرامية- مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام - فرد خرطوش - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمُواد المُخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح السلام مخدر الإستروكس وزارة الداخلية قسم شرطة السلام ثان القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

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