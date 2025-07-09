بالأسماء، تعيينات قيادات جديدة بكليات ومراكز جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات شملت تعيين وتجديد تعيين 59 قيادة جامعية جديدة بعدد من الكليات والمراكز والوحدات، إلى جانب تشكيل 6 مجالس إدارات لمراكز خدمية، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، واستمرار تطوير الأداء الإداري والأكاديمي بما يواكب التحديات المعاصرة.

تعيين 59 قيادة جديدة بجامعة القاهرة

وشملت القرارات تعيين وتجديد تعيين 18 رئيسًا لأقسام علمية، وتعيين 14 مدير مركز، و3 نواب لمديري مراكز، بالإضافة إلى تجديد تعيين 18 من مديري المراكز ونوابهم، وتشكيل 6 مجالس إدارات بعدد من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

ووجّه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بضرورة الالتزام بالعمل بروح الفريق المؤسسي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات نوعية خلال الأعوام الماضية، والتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية، وتكريس الجهود لتطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات، وتهيئة بيئة محفزة لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

أسماء المعينين الجدد بجامعة القاهرة

وشملت القرارات تعيين وتجديد تعيين 18 رئيسًا للأقسام العلمية وهم: الدكتور علي أحمد يونس رئيسًا لمجلس قسم علم الحشرات بكلية العلوم، والدكتور تامر محمد فايز مصطفى رئيسًا لمجلس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، والدكتورة سهى حسن محمود مكادي رئيسًا لمجلس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة نيفين عبد اللطيف عبد الرؤوف رئيسًا لمجلس قسم العلوم الأساسية بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد أحمد محمد حسنين عوض رئيسًا لمجلس قسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة بكلية العلاج الطبيعي، والدكتور نجلاء صالح محمد حسن رئيسًا لمجلس قسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الافريقية العليا، ود.سحر سميح طه محمد رئيسًا لمجلس قسم الخضر بكلية الزراعة، والدكتورة داليا أحمد عبد السلام علي بركات رئيسًا لمجلس قسم الحشرات الاقتصادية والمبيدات بكلية الزراعة، ود.سحر زايد عبد الموجود رئيسًا لمجلس قسم الطفيليات بكلية الطب البيطري، والدكتورة كوكب عبد العزيز أحمد رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري، والدكتورة سها أحمد حسن متولي رئيسًا لمجلس قسم الاحصاء الحيوي والسكاني بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتور حاتم عمر هريدي قايد رئيسًا لمجلس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد إيهاب أحمد محمود رئيسًا لمجلس قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة، والدكتورة منال محمد إسماعيل فراج رئيسًا لمجلس قسم ع. ط للعظام بكلية العلاج الطبيعي، ود.أمنية حمدي عبد الرحمن نعمت الله رئيسًا لمجلس قسم تطبيقات الليزر الهندسية بالمعهد القومي لعلوم الليزر.

وشملت القرارات تجديد تعيين كل من:الدكتور حسن محمد رشاد عمارة رئيسًا لمجلس قسم هندسة القوى الكهربية بكلية الهندسة، والدكتور أسامة عبد الباري إبراهيم رئيسًا لمجلس قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، والدكتور سامي القصري مليجي القصري رئيسًا لمجلس قسم بساتين الفاكهة بكلية الزراعة.

كما تضمنت القرارات تعيين 14 مدير مركز وهم: الدكتورة أماني رضا عبد المقصود مصطفى مديرًا لمركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام، والدكتورة سلوى محمود سامي مديرًا لمركز التطبيقات الديموجرافية وتنمية الموارد البشرية بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، ود.ياسمين يوسف عبد العال مديرًا لمركز البرمجيات والاستشارات المعلوماتية بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة رشا محمد مندوه مديرًا لوحدة المعمل الإحصائي بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة شرين حمدي عبد اللطيف مديرًا لمركز الدراسات والاستشارات الإحصائية والقياسية بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتورة إيناس عادل السقا مديرًا لوحدة الفن وتجميل البيئة بكلية التربية النوعية، والدكتور سامح إبراهيم عوض الله مديرًا لمركز الخدمات التربوية بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتور خلف عبد المعطي عبد الرحمن مديرًا لمركز تطوير تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية، ود.سماح محمد الشافعى مديرًا للمركز الفني لتهيئة فرص العمل لخريجي الهندسة بكلية الهندسة، والدكتور جمال محمد عطية مصطفى مديرًا لمركز دراسات حوض النيل بكلية الدراسات الافريقية العليا، والدكتورة خلود محمد على محمد مديرًا لمركز البحوث الأفريقية بكلية الدراسات الافريقية العليا، ود.نصرة منصور عبد المجيد مديرًا لمركز البحوث والدراسات النفسية بكلية الآداب، ود.بهيرة شفيق رباط مديرًا لمركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتورة نانيس عصام محمد مديرًا لمركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بكلية العلاج الطبيعي.

وتضمنت القرارات أيضا، تعيين ثلاثة نواب لمديري المراكز وهم: الدكتورة آية الله عبده سليمان أحمد نائبًا لمدير مركز البحوث والدراسات النفسية بكلية الآداب، والدكتورة حنان عبد العزيز عبد الله رضوان نائبًا لمدير مركز دار العلوم للإبداع بكلية دار العلوم، والدكتور إبراهيم فوزي ابراهيم عيد نائبًا لمدير مركز الدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كما تضمنت تجديد تعيين 18 من مديري المراكز ونوابهم وهم: د.ممدوح سالم محمد الفقي قائما بأعمال مدير مركز تطوير برامج التنمية المهنية للمُعلم بكلية الدراسات العليا للتربية، ود.هاني سمير محمد محمد نائبًا لمدير مركز أبحاث الحيوان والدواجن بكلية الطب البيطري، ود.رهام حلمي محمد تمام مديرًا لمركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم، ود.منال مصطفى زكي أحمد مديرًا لوحدة ترميد الجثث النافقة والنفايات الملوثة للبيئة بكلية الطب البيطري، ود.عبد المؤمن أسامة أحمد محجوب نائبًا لمدير مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة، ود.أبو بكر محمد أبو بكر موسى مديرًا لمركز تنمية وتطوير المواقع الأثرية بكلية الآثار، ود.أحمد محمد دسوقي أبو حشيش نائبًا لمدير مركز تنمية وتطوير المواقع الأثرية بكلية الآثار، ود.سحر حسن فهمي إمام مديرًا لمركز تطوير الدراسات العليا وبحوث العلوم الهندسية بكلية الهندسة، ود.علياء حسين سعيد الساداتي نائبًا لمدير مركز تطوير الدراسات العليا وبحوث العلوم الهندسية بكلية الهندسة، ود.هبة أحمد حسن قائما بأعمال مدير مركز تطوير البرمجيات المتقدمة واستشارات الهندسة الطبية بكلية الهندسة، ود.سمر رضا السيد على نائبًا لمدير مركز تكنولوجيا الليزر بالمعهد القومي لعلوم الليزر، ود. محمد سليمان عبد الستار خاطر قائما بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الليزر بالمعهد القومي لعلوم الليزر، ود.هبة نبيل عبد الحميد قائما بأعمال مدير مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، ود.خلود عبد الحفيظ محمد يعقوب قائما بأعمال مدير مركز الدراسات الأرمينية بكلية الآداب، ود.سحر محمد فتحي عبد العليم قائما بأعمال مدير مركز دراسات التراث الشعبي بكلية الآداب، ود.تامر محمود عبد الوهاب نائبًا لمدير مركز المعلومات والاستشارات الإفريقية بكلية الدراسات الإفريقية العليا، ود. شريف حامد إبراهيم المسلمي قائما بأعمال مدير مركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية بكلية الطب البيطري، وتعيين د. هايدي على على فهمي نائبًا لمدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتضمنت القرارات كذلك، تشكيل 6 مجالس إدارات لمراكز خدمة البيئة بكلية العلوم، وهندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة، وجامعة القاهرة للطباعة والنشر، والإقليمي لسلامة وجودة المواد الغذائية بكلية الطب البيطري، والدراسات التربوية والنفسية والخدمات التعليمية بكلية التربية للطفولة المبكرة، واستشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي.

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