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رياضة

لأول مرة، نهائي مونديال الأندية بنكهة أوروبية منذ ربع قرن

نهائي مونديال الأندية
نهائي مونديال الأندية

ينتظر تشيلسي الإنجليزي الفائز من نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان المقرر له اليوم الأربعاء لمواجهته في نهائي البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ويقام نهائي مونديال الأندية 2025 يوم الأحد المقبل على أرض ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بين تشيلسي والفائز من ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

 

ولأول مرة سيجمع نهائي مونديال الأندية فريقين من أوروبا بعد ربع قرن من بداية البطولة وتحديدا منذ انطلاقها عام 2000.

 

 

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي نجح في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي لنسخة 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتخطي تشيلسي نظيره فلومينينسي بثنائية في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن طريق النجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 18، وذلك بعد تصويبة رائعة على طريقة النجوم الكبار ثم أضاف بيدرو الوافد الجديد أيضا هدف البلوز الثاني في الدقيقة 56.

ورفض جواو بيدرو الاحتفال لأنه سبق له اللعب لنادي فلومينينسي في بدايات مسيرته.

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