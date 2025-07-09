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رياضة

تشيلسي يسجل وصوله الثالث لنهائي كأس العالم للأندية بعد تخطي فلومينينسي

تشيلسي
تشيلسي

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي من بلوغ نهائي كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي لنسخة 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكان تشيلسي وصل لنهائي كأس العالم للأندية بنظامه القديم مرتين عام 2012 وعام 2021، وتلقي البلوز الخسارة في أول نهائي أمام كورنثيانز البرازيلي باليابان 2012 بنتيجة 1-0، فيما نجح تشيلسي في تحقيق الفوز أمام بالميراس البرازيلي 2-1 بالامارات بنهائي نسخة 2021.

 

وتخطي تشيلسي نظيره فلومينينسي بثنائية في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عن طريق النجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 18، وذلك بعد تصويبة رائعة على طريقة النجوم الكبار ثم أضاف بيدرو الوافد الجديد أيضا هدف البلوز الثاني في الدقيقة 56.

ورفض جواو بيدرو الاحتفال لأنه سبق له اللعب لنادي فلومينينسي في بدايات مسيرته.

وينتظر تشيلسي الفائز من  نصف النهائي الثاني بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان المقرر له اليوم الأربعاء.

 

ويقام نهائي مونديال الأندية 2025 يوم الأحد المقبل على أرض ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بين تشيلسي والفائز من ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان.

 

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