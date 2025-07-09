مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، مواجهة تاريخية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد

يقام اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة لجميع عشان كرة القدم حول العالم على رأسها مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في نصف بطولة كأس العالم للأندية.

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد - 10 مساء - منصة دازن وقناة إم بي سي.

بطولة أوروبا للسيدات (كرة قدم)

إنجلترا ضد هولندا - 7 مساء - شبكة بي إن سبورت.

فرنسا ضد ويلز - 10 مساء - شبكة بي إن سبورت.

أمم إفريقيا للسيدات (كرة قدم)

زامبيا ضد السنغال - 7 مساء.

الكونغو الديمقراطية ضد المغرب - 10 مساء.

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