الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، مواجهة تاريخية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد

ريال مدريد وباريس
ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فيتو

يقام اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، عدد من المباريات الهامة والمنتظرة لجميع عشان كرة القدم حول العالم على رأسها مباراة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في نصف بطولة كأس العالم للأندية.

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد - 10 مساء - منصة دازن وقناة إم بي سي.

بطولة أوروبا للسيدات (كرة قدم) 

إنجلترا ضد هولندا - 7 مساء - شبكة بي إن سبورت.

فرنسا ضد ويلز - 10 مساء - شبكة بي إن سبورت.

أمم إفريقيا للسيدات (كرة قدم)

زامبيا ضد السنغال - 7 مساء.

الكونغو الديمقراطية ضد المغرب - 10 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء بطولة أوروبا للسيدات أمم أفريقيا للسيدات

مواد متعلقة

سجل هدفي الفوز، بيدرو يتوج أفضل لاعب بلقاء تشيلسي وفلومينينسي

كأس العالم للأندية، إيقاف ثنائي باريس سان جيرمان مباراتين ومدافع ريال مدريد مواجهة واحدة

ريال مدريد يرحب بإعارة مهاجمه الصيف الجاري

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في كأس السوبر الأوروبي

الأكثر قراءة

ماشية مع واحد وأنا بغير عليها، اعترفات مستشار سابق أطلق النار على طليقته أمام معرض سيارات بدهشور

مصير غامض في السماء، عاصفة رعدية تفاجئ طائرة ريال مدريد وتمنعها من الهبوط بنيويورك (فيديو)

حصل لي انتكاسة وخفت من الفتنة، حلا شيحة تكشف لأول مرة قصتها مع الحجاب (فيديو)

تطور جديد في أزمة طائرة ريال مدريد بعد تعرضها لعاصفة رعدية منعت هبوطها في نيويورك

أسعار المانجو اليوم الأربعاء، ارتفاع جديد في الزبدية والسنارة تغري المصريين

مسلسل فات الميعاد الحلقة 20، بسمة ترزق بابن من معتصم وظهور ملامح أزمة مع مسعد

بوشاية من طليقته، تنفيذ الأحكام يلاحق صالح جمعة في الساحل الشمالي

مداهمة البؤر الإجرامية، ضبط 124 فرد خرطوش و48 بلطجيا وهاربا من المراقبة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية