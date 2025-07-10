معدلات تنفيذ مشروعات الكهرباء بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ مشروع موزع الكهرباء التوسعي بمنطقة التجمع السادس، يرافقه المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، وعدد من مسؤولي التنفيذ والمرافق.

وأكد الغيطى خلال الجولة أن المشروع يُعد من المشروعات الإستراتيجية التي ينفذها الجهاز حاليًا لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات السكنية والخدمية الجديدة، وعلى رأسها مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، فضلًا عن توفير تغذية مرحلية لقطع الأراضي السكنية بالمنطقة، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء محطات المحولات الرئيسية الخاصة بالتجمع السادس.

وأوضح أن المشروع يعتمد على تغذية موزع الكهرباء من مصدرين مستقلين لضمان استقرار الخدمة وعدم انقطاعها، حيث يتم الربط بـ محطة محولات الجمعيات بعدد (4) دوائر كهربائية، وبـ محطة محولات وطنية بعدد (4) دوائر كهربائية أيضًا، ليصل إجمالي الدوائر إلى دوائر تغذية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 50% حتى تاريخه، ومن المستهدف الانتهاء من الأعمال وإطلاق التيار الكهربائي على الموزع بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفق الجدول الزمني المخطط.

من جانبه، صرح المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، بأن المشروع يتم تنفيذه طبقًا لأعلى المواصفات الفنية، مع الالتزام الكامل بكود الشبكات الكهربائية الحديثة، مشيرًا إلى أن تغذية الموزع من مصدرين مختلفين يحقق أعلى درجات الأمان والاستقرار للشبكة، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة.

وأشار إلى أن التجمع السادس يُعد من مناطق الامتداد الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة، ويخدم عددًا كبيرًا من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يتطلب تنفيذ بنية تحتية قوية تواكب معدلات التنمية المتسارعة.

وأكد الغيطى في ختام الجولة أن جهاز المدينة يتابع تنفيذ جميع المشروعات بشكل يومي لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم خطط التنمية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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