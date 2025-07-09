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رياضة

نصيحة وأمنية لم تتحقق، ماذا قال أيمن الرمادي عن عبد الله السعيد وشيكابالا والقندوسي

عبد الله السعيد،
عبد الله السعيد، فيتو

قال أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن عبد الله السعيد لاعب الأبيض قادر على الاستمرار في الملاعب موسمين آخرين، واصفًا اللاعب بأنه مثل لاعبي أوروبا، يهتم بنفسه كثيرًا وبلياقته البدنية والذهنية، وبقاءه يفيد الزمالك كثيرًا.

 

أوصيت بالتعاقد مع هذا الثنائي

وأضاف أيمن الرمادي في تصريحات لبرنامج ملعب أون، أنه أوصى خلال وجوده في الزمالك بالتعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي السابق، خاصة أنه يراه من أفضل لاعبي الوسط في مصر في الفترة الأخيرة، كما أنه أوصى بالتعاقد مع محمود زالاكا.

أحمد قندوسي، فيتو
أحمد قندوسي، فيتو

وتابع الرمادي: تواصلت مع وكيل أعمال الجزائري أحمد القندوسي للتفاوض مع مسئولي الزمالك قبل خوض اللاعب تجربة الاحتراف، خاصة أن القندوسي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

 

شيكابالا اعتزل في الوقت المناسب

واختتم أيمن الرمادي تصريحات: "شيكابالا اتخذ القرار الصحيح وأرى أنه اعتزل في التوقيت المناسب رغم الإتفاق معه على البقاء لموسم آخر، وعمر جابر سوف يصبح قائد عظيم حيث يتميز بالذكاء الشديد".

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