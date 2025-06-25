أحمد القندوسي يعلن رحيله رسميا عن سيراميكا كليوباترا والانضمام لهذا النادي

أعلن أحمد القندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا، رحيله بشكل رسمي عن صفوف فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانضمام لنادي لوجانو السويسري.

وكان القندوسي لعب مع سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة من النادي الأهلي، قبل أن يتم شراؤه بشكل نهائي خلال الموسم الأخير، ليعلن مؤخرا نادي لوجانو السويسري ضم اللاعب.

وتعرض القندوسي، لإصابة قوية خلال الموسم الماضي، غاب على إثرها عن معظم مباريات الموسم، قبل أن يتعافى منها مرة أخرى.

وكتب أحمد القندوسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "هناك لحظات فالحياة ما تتنساش… وأماكن ما تخرجش من القلب، حتى كي تغادرها، اليوم نودّع سيراميكا كليوباترا… مكان ما كانش غير فريق، كان دار، وناسو كانوا عيلتي، هاد الناس آمنوا بيا، فتحولي أبواب النادي، وذراعاتهم، وقلوبهم، واحتضنوني كيما واحد من أولادهم".

وأضاف: "ومن هنا، من سيراميكا، رجعت نوقف على رجليا، رجعت نآمن بنفسي، ومن هاد الأرض، بدات أول خطوة رجعتني للطريق، ومنها للفريق الوطني، ولكل إنجاز فرّحني وفرّح الناس اللي حبّتني… كانوا هما البداية، ربي شاهد بأنت الفراق يوجّع، بصح قلبي عامر بالمحبة والامتنان شكرًا من قلبي للسيد محمد أبو العينين، وللأستاذ طارق أبو العينين، الكابتن معتز البطاوي، الكابتن يوسف الشربيني، الكابتن أيمن الرمادي والكابتن علي ماهر على كل لحظة ثقة، وكل نظرة دعم".

وتابع: "شكرًا للطواقم الإدارية، الفنية، والطبية، ولكل عامل في النادي ساندني بكلمة طيبة ولا بنظرة تشجيع ولا دعالي، وشكر خاص بزاف لزمايلي في الفريق، اللي كانوا إخواتي وعائلتي قبل ما يكونوا لاعبين وابدا لا انسي وقوفهم بجانبي وقت الشده وكانو السند الأول، وشكر كبير لكل جماهير مصر، اللي دعمتني، شجعتني، وآمنت بيا… محبتكم ما كانتش مرتبطة بانتماء، حسّيت بيها فكل خطوة… ومحبتكم ما تتقدرش بثمن، ما ننساكمش… وتبقاو دايمًا معايا، وين ما مشيت، وين ما لعبت، ووين ما وقفت".

وأتم: "راني ماشي، بصح سايب قلبي هنا… الذكريات، الضحك، التعب، الأهداف، لمّة الأوضة، لحظات النصر، وحتى الدموع… كامل راهم محفورين في قلبي دعواتكم معايا في المشوار الجاي، وتبقى سيراميكا ديما في قلبي".

القندوسي، فيتو

مصير عقد القندوسي مع سيراميكا بعد انتهاء موسمه مع النادي

فيما كشف معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن مصير عقد اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق، بعد إصابته الخطيرة والمروعة التي تعرض لها مؤخرا، وتأكد انتهاء موسمه مع النادي.

وأكد البطاوي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن عقد القندوسي مستمر مع النادي دون أي تأثر بغيابه عن مباريات الفريق بل انه قد يشهد زيادة عما تم الاتفاق عليه".

يذكر أنه بالاتفاق مع الأهلي تم تحويل عقد إعارة أحمد قندوسي إلى بيع نهائي ولمدة 3 مواسم، خلال يناير الماضي، وبالتالى التعاقد يبدأ من الموسم الحالي وينتهي في الموسم بعد المقبل.



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