الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أيمن الرمادي، تصريحات وائل القباني خطأ ولم يكن هذا وقتها

أيمن الرمادي المدير
أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، فيتو

انتقد أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الزمالك، وائل القباني مدير الكرة السابق في الفريق الأبيض، بسبب التصريحات الإعلامية التي صرح بها الأخير قبل بضعة أيام على أحد القنوات الفضائية.

 

وائل القباني أخطأ

وقال الرمادي في تصريحات عبر شاشة أون سبورت، وائل القباني أخطأ فى الكشف عن معلومات تخص نادي الزمالك، ولم يكن ينبغي أن تخرج بهذه الطريقة، أبرزها الكشف عن تفاصيل تخص عقد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأبيض.

وائل القباني، فيتو
وائل القباني، فيتو

القباني يجب أن يحاسب نفسه

وأضاف الرمادى فى تصريحاته مع سيف زاهر: على الرغم من وائل القبانى أخطأ في تصريحاته، فإنه أي الرمادي يراها خطأ غير مقصود، ولكن على مدير الكرة أن يقف مع نفسه وقفة، حتى يعرف مدى الخطأ الذى وقع فيه. 

يجب اعتذار القباني لمسؤولي الزمالك

واختتم الرمادي حديثه عن القباني قائلًا: أنا مش زعلان من وائل القباني إلا أنه لا بد أن يخرج ويعتذر لمسؤولي الزمالك لأن الاعتذار من شيم الكبار، خاصة أن التصريحات التي خرجت على لسانه لم يكن هذا وقتها على الإطلاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أيمن الرمادي وائل القباني الزمالك نادي الزمالك عبد الله السعيد

مواد متعلقة

الزمالك يكرم أيمن الرمادي بعد رحيله عن تدريب الأبيض

بعد اقتراب رحيله عن الزمالك، ماذا قدم مصطفى شلبي خلال مشواره الكروي؟

وائل القباني عن اتهامه بتسريب أخبار الزمالك: حملة ممنهجة

القباني عن تعاقد الزمالك مع جون إدوارد: جابوه علشان يشيل الليلة

الأكثر قراءة

العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

مسلسل فات الميعاد الحلقة 20، بسمة ترزق بابن من معتصم وظهور ملامح أزمة مع مسعد

أيمن الرمادي، تصريحات وائل القباني خطأ ولم يكن هذا وقتها

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

نتنياهو: سنواصل حرب غزة حتى النهاية وما حدث في بيت حانون مؤلم وصعب

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي يتخطي فلومينينسي بثنائية ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خطر جسيم على المرأة، تحذير قوي من أمين الفتوى بشأن الزواج العرفي (فيديو)

ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية