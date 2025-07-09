أيمن الرمادي، تصريحات وائل القباني خطأ ولم يكن هذا وقتها

انتقد أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الزمالك، وائل القباني مدير الكرة السابق في الفريق الأبيض، بسبب التصريحات الإعلامية التي صرح بها الأخير قبل بضعة أيام على أحد القنوات الفضائية.

وائل القباني أخطأ

وقال الرمادي في تصريحات عبر شاشة أون سبورت، وائل القباني أخطأ فى الكشف عن معلومات تخص نادي الزمالك، ولم يكن ينبغي أن تخرج بهذه الطريقة، أبرزها الكشف عن تفاصيل تخص عقد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأبيض.

وائل القباني، فيتو

القباني يجب أن يحاسب نفسه

وأضاف الرمادى فى تصريحاته مع سيف زاهر: على الرغم من وائل القبانى أخطأ في تصريحاته، فإنه أي الرمادي يراها خطأ غير مقصود، ولكن على مدير الكرة أن يقف مع نفسه وقفة، حتى يعرف مدى الخطأ الذى وقع فيه.

يجب اعتذار القباني لمسؤولي الزمالك

واختتم الرمادي حديثه عن القباني قائلًا: أنا مش زعلان من وائل القباني إلا أنه لا بد أن يخرج ويعتذر لمسؤولي الزمالك لأن الاعتذار من شيم الكبار، خاصة أن التصريحات التي خرجت على لسانه لم يكن هذا وقتها على الإطلاق.

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