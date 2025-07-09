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رياضة

منتخب مصر لكرة السلة "سيدات" يفوز على تونس ويتوج بالبطولة العربية (صور)

مباراة سيدات مصر
مباراة سيدات مصر وتونس، فيتو

توج منتخب مصر لـكرة السلة للسيدات، بلقب البطولة العربية لكرة السلة، التي أقيمت بمجمع الصالات في إستاد القاهرة في الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري، وذلك بعد فوزه على نظيره منتخب تونس 92/ 74.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/25 - 44/46 - 69/58 - 92/74

الأردن تحصد الميدالية البرونزية

كان منتخب الأردن للسيدات حصد الميدالية البرونزية بالبطولة بعد الفوز على الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 71/67.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على الجزائر في الدور قبل النهائي، فيما وصل منتخب تونس على حساب منافسه منتخب الأردن في الدور ذاته.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

وكان منتخب السيدات قد تصدر جدول ترتيب الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 89/54، ثم الفوز على الأردن في الجولة الثانية بنتيجة 85/54، ثم الفوز على تونس في المباراة الثالثة بنتيجة 80/55.

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