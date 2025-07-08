الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية فى دمياط تلاحق تجار الكيف وحائزى الأسلحة النارية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "توك توك استعراضي" على الطريق الدائري بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة لوحات إلكترونية من داخل كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر

حملة أمنية في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– أكثر من 9 كيلوجرامات لمخدر البانجو – 8 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين

 

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين الحملات الامنية حملة أمنية فى دمياط ضبط المحكوم عليهم الهاربين متاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر مديرية أمن دمياط مخدر الحشيش

مواد متعلقة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "توك توك استعراضي" على الطريق الدائري بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة لوحات إلكترونية من داخل كابينة شركة اتصالات بمدينة نصر

ضبط 3 متهمين بمحاولة اختطاف طفل من موقف سيارات بالهرم

إحالة أوراق شاب قتل والدته حرقًا بالشرقية إلى المفتي

القبض على قائد دراجة نارية تحرش بفتاة في الفيوم

الداخلية: تعيين خدمات مرورية بمناطق تحويلات الطريق الدائري الإقليمي

حملة أمنية في أسوان تنفذ 783 حكما قضائيا وتضبط 4 قطع أسلحة نارية

الأكثر قراءة

العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

شاشة ON تحذف برومو برنامج كلام كبير لـ مها الصغير

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

زوجة ماكرون تتجنب مصافحته أثناء نزولهما من الطائرة أثناء زيارة إلى لندن(فيديو)

الحوثي ينشر مشاهد توثق لحظات استهداف السفينة ماجيك سيز وإغراقها (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خطر جسيم على المرأة، تحذير قوي من أمين الفتوى بشأن الزواج العرفي (فيديو)

ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية