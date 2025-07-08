مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالخانكة تفتح باب القبول بمدرسة التمريض

أعلنت مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالخانكة القليوبية فتح باب القبول في مدرسة الخانكة الثانوية للتمريض بنين التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة بدء أعمال القبول للدفعة الجديدة من طلاب الشهادة الإعدادية 2025 اعتبارا من 14 يوليو حتى 21 يوليو مع النزول بالمجموعة تدريجيا لحين استكمال 120 ملفا.

مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالخانكة فتح باب القبول القليوبية



حددت المدرسة الحد الأدني للقبول بالمدرسة بـ 265 درجة على أن يتم التقدم كالتالي:

من مجموع 280 إلى 275 أيام 14 و 15 يوليو الجاري,

من مجموع 274.5 إلى 269 أيام 16 و17 يوليو الجاري.

من مجموع 268.5 إلى 265 أيام 20 و21 يوليو الجاري.

مع غلق باب التقديم مع اكتمال 120 ملفا.

وأشار بيان المدرسة أن طلب الالتحاق بالمدرسة فقط ويسلم مجانا للطالب مجرد تسليمة للمستندات داخل حافظة بلاستيكية وناشدت بعدم شراء ملف تقديم من أي مكتبة وأوضح البيان أن شروط وقواعد القبول للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الجديد 2026.

- تحديد المراكز الإدارية التي سوف يتم القبول منها

مركز الخانكة ويشمل الخانكة الجبل الأصفر - أبو زعبل - القلج - عرب العليقات على أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الإعدادية من إدارة الخانكة التعليمية

- مركز شبين القناطر ويشمل شبين القناطر منية شبين - كفر شبين - الدير) على أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الإعدادية من إدارة شبين القناطر التعليمية

- مركز الخصوص وعلى أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية من إدارة الخانكة التعليمية.

وحدد البيان أماكن اعلان شروط القبول كالتالي:

- الصفحة الرسمية للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين بالخانكة على وسائل التواصل الاجتماعي

- اعلان كتابي على بوابة المستشفى

- اعلان كتابي على بوابة المدرسة

أشار البيان أنه يتم قبول عدد (120) ملفا، وسوف يتم غلق باب التقديم عند اكتمال العدد المطلوب من الملفات المقدمة.

أعلن البيان أن باقي شروط التحاق كالتالي:

- مدة الدراسة خمس سنوات

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك

- يقتصر القول على أبناء مراكز الخانكة والجبل الأصفر أبو زعبل والفتح والخصوص وشبين القناطر

- الحصول على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم

- دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية

- القبول طبقا لأعلى المجاميع بعد التنسيق

- في حالة وجود تزوير في أوراق تقديم الطالب يتم استبعاد الطالب نهائيا من التقديم بالمدرسة

أوضح البيان أن أهم شروط القبول في مدرسة تمريض الخانكة بنين ضرورة اجتياز المتقدمين للاختبارات الآتية

- اختبار الإملاء للغة العربية اختبار تحريري ويشترط الحصول على سبع درجات من عشر.

- اختبار اللغة الانجليزية: امتحان تحريري ويشترط الحصول على 7 درجات من 10.

- اختبار الحاسب الآلي: اختبار تحريري ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات.

- كشف الهيئة يتم بواسطة لجنة مختصة.

- الاختبار الطبي كشف نظر وكشف باطني واختبار مخدرات.

- يتم استبعاد الطلبة الراسبين بعد كل اختبار وعدم استكمال باقي الاختبارات

- يتم ترتيب الطلبة الناجحين في الاختيارات حسب المجموع الأعلى إلى الأقل ويتم عمل الاختبار الطبي لأعلى 30 طالبا فقط من مجموع الشهادة الإعدادية بعد اجتياز اختبارات القبول الموضحة.

- يتم وضع قائمة انتظار احتياطي مكونة من 10 طلاب أصحاب اعلى مجاميع من بعد الأوائل.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

أوضح بيان مدرسة التمريض بنين بالخانكة كالتالي:

- شهادة الإعدادية وشهادة الميلاد الأصل للإطلاع - بيان نجاح بالدرجات الشهادة

- صورة شهادة الإعدادية

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة الاستخراج

- صورة شخصية للطالب 4*6 مكتوب على كل صورة اسم الطالب

- صورة من سير وسلوك حيث يجب أن تكون معلومة يختم شعار الجمهورية

- 5 صور من بطاقة ولي الأمر

- ملف بلاستيك بكبسولة

- إفادة بنجاح الطالب في الصف الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية والإدارة التابع لها تعليميا.

- صورة من شهادة جنسية مصرية مختومة بختم شعار الجمهورية للطالب.

إفادة بنجاح الطالب في الشهادة الابتدائية من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

تمريض مستشفي الصحة النفسية بالخانكة،فيتو

تمريض مستشفي الصحة النفسية بالخانكة،فيتو

تمريض مستشفي الصحة النفسية بالخانكة،فيتو

تمريض مستشفي الصحة النفسية بالخانكة،فيتو

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