الجمعة 04 يوليو 2025
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وفاة سائق ميكروباص في حادث تصادم على الطريق الدولي بدمياط الجديدة

ميكروباص حادث الطريق
ميكروباص حادث الطريق الدولي بدمياط الجديدة

حادث مروع شهده الطريق الدولي بمدينة دمياط الجديدة، أسفر عن وفاة سائق ميكروباص وإصابة 12 راكبًا، في أعقاب تصادم عنيف بين الميكروباص وسيارة نقل محملة بالحلويات.

الحادث وقع عصر اليوم، عندما كان الميكروباص في طريقه من قرية كفر سليمان البحري بمركز كفر سعد إلى مدينة دمياط الجديدة، وعلى متنه عدد من الركاب، قبل أن تصطدم به سيارة أخرى بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وتهشم الجزء الأمامي منه بالكامل.

 

امبابي بلاط سائق الميكروباص المتوفي 
امبابي بلاط سائق الميكروباص المتوفي 

 

 

السائق، ويدعى إمبابي بلاط، لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله مستشفي كفر سعد متأثرا بالإصابات التي لحقت به، فيما أصيب عدد من الركاب بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الأزهر الجامعي  لتلقي الإسعافات اللازمة.

وانتقلت فرق الإسعاف والجهات الأمنية إلى موقع التصادم، وتم التعامل مع الحادث بسرعة، كما جرى رفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

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