السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث على طريق كفر الغاب بدمياط

حادث مروع على طريق
حادث مروع على طريق كفر الغاب بدمياط، فيتو

شهد طريق كفر الغاب أمام عزبة 8 التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع رجل مسن على الفور، وإصابة شابين بإصابات بالغة.

 

نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ

تم نقل الشابين المصابين إلى مستشفى طوارئ كفر سعد لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وسط جهود مكثفة من الفرق الطبية لإنقاذهما.

 

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى موقع الحادث

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة مكان التصادم، والوقوف على أسبابه وملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حالة من الحزن بين الأهالي

سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي المنطقة عقب الحادث، خاصة بعد وفاة الحاج “ر. غ”، الذي لقي مصرعه في الحال متأثرا بإصابته.

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