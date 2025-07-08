الثلاثاء 08 يوليو 2025
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خارج الحدود

الحوثي ينشر مشاهد توثق لحظات استهداف السفينة ماجيك سيز وإغراقها (فيديو)

ماجيك سيز، فيتو
ماجيك سيز، فيتو

نشرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لحظات استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز".

وقالت جماعة الحوثي، إن الشركة المالكة للسفينة انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة.

 

تعرض السفينة ماجيك سيز للغرق

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مساء أمس الإثنين، غرق سفينة "ماجيك سيز" التي استهدفوها بالبحر الأحمر.

في غضون ذلك، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في وقت سابق من أمس، تنفيذ عملية هجومية واسعة ضد السفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الاستهداف تم باستخدام زورقين مسيّرين وصواريخ باليستية وثلاث طائرات مسيّرة.

وأكد الناطق أن العملية أصابت السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى بدء تعرضها للغرق، مشددًا على أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي البريطاني والدعم المستمر لـ إسرائيل في حربها على غزة".

 

 

مسؤولية التصعيد الأمريكي البريطاني

وحمّل الناطق العسكري التحالف الأمريكي البريطاني مسؤولية التصعيد، مؤكدًا أن العمليات البحرية ستستمر حتى وقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الهجمات البحرية التي نفذها الحوثيون مؤخرًا، مستهدفين سفنًا مرتبطة بإسرائيل.

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