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إصابة شخصين في حادث تصادم أسفل الدائري ونقلهما لمستشفى قليوب

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أُصيب مهندس وشخص آخر يحمل جنسية أجنبية في حادث تصادم وقع اليوم أسفل الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية.

وتم نقلهما إلى مستشفى قليوب العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يعانيان من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وما زالا تحت الفحص الطبي.

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إصابة شخصين في حادث تصادم أسفل الدائري ونقلهما لمستشفى قليوب

وانتقلت على الفور، قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة قليوب بالقليوبية إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة اللازمة، ورفع آثار التصادم من موقع البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن المصابين هما. سعيد س.، 35 عامًا، وشخص آخر أجنبي الجنسية.

 وانتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث لفحص الملابسات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

بالمعاينة تبين أن المصابين تعرضا لـسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ولا يزالان تحت الملاحظة الطبية والفحص الشامل؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة وفقًا لحالتهما الصحية.
 

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