وزير جيش الاحتلال يرد على المتشددين داخل حكومة نتنياهو بشأن الصفقة مع حماس

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: إن هناك تضاربًا واضحًا بين هدفين رئيسيين للحرب: القضاء على حماس، واستعادة الأسرى، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بالسعي نحو إبرام صفقة تبادل.

لا يمكن تحقيق الهدفين في آنٍ واحد

وقال وزير جيش الاحتلال إن القيادة السياسية والعسكرية تدرك أن الاستمرار في العمليات العسكرية الشاملة لا يتماشى مع استعادة الأسرى أحياء، لذا تقرر إعطاء أولوية لإنجاز صفقة.

صفقة مقابل تهدئة مؤقتة

وأوضح وزير الدفاع أن الصفقة لا تعني إنهاء الحرب بالضرورة، لكنها قد تتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار بهدف إتمام التبادل.

رد على المتشددين داخل الحكومة



تصريحات وزير جيش الاحتلال قد تُفهم كرسالة موجهة إلى وزراء اليمين المتشدد، مثل سموتريتس وبن غفير، الذين يرفضون أي صيغة تُظهر حماس وكأنها حققت مكسبًا.

الجيش يؤيد الصفقة بشروط

المؤسسة الأمنية، بحسب مصادر إسرائيلية، ترى أن الأولوية حاليًا هي إنقاذ حياة الأسرى بعد فشل العمليات العسكرية في تحريرهم خلال الشهور الماضية.

تأتي هذه التصريحات وسط تصعيد في المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال وحماس، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، بينما تزداد الضغوط الداخلية على حكومة نتنياهو من أهالي الأسرى والرأي العام الإسرائيلي لإنهاء ملف الأسرى بأي ثمن.

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