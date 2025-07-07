ترامب: وقف الحرب في غزة وعودة الأسرى أولوية قصوى وهذه رسالتنا لحماس

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الاجتماع قريبًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة، في ظل التحركات الدولية المتسارعة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

عودة الأسرى الإسرائيليين ورسالة ترامب لحماس

وأضافت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن ترامب يعتبر "عودة جميع الأسرى ووقف القتال أولوية قصوى"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تأمل أن توافق حركة حماس على المقترح المطروح".

مبعوث أمريكي في طريقه إلى الدوحة

وفي خطوة متصلة، أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف، مبعوث إدارة ترامب الخاص، سيتوجه خلال هذا الأسبوع إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المحادثات الجارية، إلى جانب وسطاء مصريين وقطريين.

وأوضحت المصادر أن هدف الزيارة هو "المساهمة في تقريب وجهات النظر، ودعم جهود التهدئة"، في وقت يتصاعد فيه الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط انتقادات داخلية متزايدة.

واشنطن تحذر من التصعيد

وأكد البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تتابع بقلق تطورات المشهد في غزة"، مضيفًا: "أي تأخر في الاتفاق يزيد معاناة المدنيين، ويهدد بانفجار إقليمي جديد".

وتأتي هذه التصريحات في وقت كشفت فيه تسريبات عن خلاف داخل إسرائيل بين الاستمرار في الحرب ضد حماس، أو المضي قدمًا نحو صفقة الأسرى ووقف القتال.

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