ترامب عن تطبيق حل الدولتين: لا أعرف اسألوا بيبي

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء العشاء الذي جمعه اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الإجابة عن سؤال يتعلق بتطبيق حل الدولتين، قائلًا: "لا أعرف، اسألوا بيبي. أنتم الأنسب للإجابة على ذلك". في موقف يعكس تحفظًا على تبنِّي هذا الطرح صراحةً.

وردًّا على سؤال حول إمكانية تطبيق حل الدولتين، قال ترامب: "لا أعرف، اسألوا بيبي. أنتم الأنسب للإجابة على ذلك". وفق وكالة "فرانس برس".

من جانبه، رد نتنياهو: "يجب أن يكون الفلسطينيين الحق في حكم أنفسهم، لا في تدميرنا. لن يوافق أحد في إسرائيل على أي شيء آخر لأنهم لا يريدون الانتحار".

وأضاف، "نحن نضحي بحياتنا من أجل أنفسنا ومن أجل جيراننا، ويمكننا العمل على السلام فيما بيننا ومن أجل الشرق الأوسط، جميعًا معًا بقيادة ترامب. سنعمل معًا ونبني سلامًا شاملًا يشمل جميع جيراننا".



وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس دونالد ترامب، بترشيحه لجائزة نوبل للسلام، وسلمه رسالة الترشيح خلال اجتماع في البيت الأبيض. وفق وكالة "فرانس برس".

وفي حديثه للصحفيين في بداية لقائهما، قال نتنياهو إن إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلًا أفضل.



وقال ترامب في بداية الاجتماع: "يسعدنا رؤيتكم في البيت الأبيض، شكرًا لكم على حضوركم، هناك الكثير من العمل، لكن النتائج إيجابية".

وردَّ نتنياهو: "أود أن أشكركم على ما قدمتموه للشعب اليهودي، وعلى قيادتكم للعالم الحر، وعلى مستقبل الشرق الأوسط الآمن. تُشكّل فرقنا معًا مزيجًا مميزًا لاغتنام الفرص". ثم قدَّم نتنياهو لترامب خطاب توصية لترشيحه لجائزة نوبل.

وسُئل رئيس الوزراء عما إذا كانت خطة توطين سكان غزة مطروحة، فأجاب: "لدى الرئيس ترامب رؤية، يُسمونها "خيارًا حرًا"، فإذا أرادوا البقاء، فبإمكانهم ذلك، أما إذا أرادوا المغادرة، فالأمر ليس سجنًا، بل يجب منح الناس حرية الاختيار".

وأردف، "نحن نعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لإيجاد دول ترغب في تطبيق ما تقوله دائمًا، وترغب في منح الفلسطينيين مستقبلًا أفضل، ونحن على وشك إيجاد عدة دول أخرى".

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