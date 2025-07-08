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وزيرة التنمية المحلية تلتقى عددا من أعضاء مجلس النواب

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عددا من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها، للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، والعمل على وضع حلول مناسبة وسريعة لها بالتنسيق مع  المحافظين.

وفد  أعضاء مجلس النواب 

وضم وفد الأعضاء كلا من النائب سليمان وهدان (بورسعيد) والنائب جابر خليل (أسوان) والنائب محمود أبو الخير (سوهاج) والنائب حمدي عبد الوهاب ( البحيرة) والنائبة الدكتورة هبة العوضي والنائب أحمد عبد السلام قورة (سوهاج) وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية.

 

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وشهد اللقاء الاستماع إلى عدد من الطلبات المقدمة من  النواب والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في دوائرهم على مستوي المحافظات.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلى الأحوزة العمرانية والتصالح على بعض مخالفات البناء ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ورصف بعض الطرق المحلية والصرف الصحى وتجديد الدماء في منظومة القيادات المحلية بعدد من المحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بفحص كافة الطلبات التي تم استعراضها من النواب بما يخدم مصلحة المواطنين.

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أعضاء مجلس النواب الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية المبادرة الرئاسية حياة كريمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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