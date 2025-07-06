الأحد 06 يوليو 2025
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محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الطرق بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة بمركز ومدينة أوسيم

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، والمقترح إدراجها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المشروعات الخدمية والتنموية بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر

وعاين المحافظ طريق الحفرية، الذي يبلغ طوله 2 كم ومتوسط عرضه 20 مترًا، تمهيدًا لإجراء الإجراءات اللازمة لتطويره بدءًا من محور كمال عامر، مرورًا أسفل الطريق الدائري وحتى مشتل البراجيل. 

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية الطريق باعتباره أحد المحاور المرورية الحيوية التي يمكن استغلالها في نقل الحركة المرورية للقادم من مركز ومدينة أوسيم إلى الطريق الدائري ومحور كمال عامر، مما سيساهم في تخفيف الضغط المروري الذي يشهده مدخل منطقة موقف البراجيل على مدار اليوم وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

اعمال رصف طريق بهرمس

كما شهدت الجولة تفقد المحافظ لأعمال رصف طريق بهرمس، وذلك عقب الانتهاء من تطويره وتدعيمه بأرصفة للمشاة وبلاط إنترلوك وأعمدة إنارة حديثة لخدمة المواطنين، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، بطول 2.5 كم، ومتوسط عرض 10 أمتار في كل اتجاه، بدءًا من طريق ترعة الزمر في اتجاه قرية ذات الكوم، وذلك في إطار تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها لخدمة أهالي المنطقة. 

وخلال الجولة ضبط المحافظ أحد السائقين لمخالفته بالسير عكس الاتجاه بطريق بهرمس، مؤكدًا له أهمية الالتزام بالاتجاهات المرورية المقررة حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنب وقوع الحوادث، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة المرورية بصرامة.

رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات

كما شملت الجولة تفقد طريق أم دينار، بطول 2.7 كم وعرض 9 أمتار، بدءًا من طريق المناشي – الخطاطبة وحتى محطة مياه أم دينار، وذلك تمهيدًا لدراسة إدراجه ضمن خطط أعمال الرصف والتطوير، ضمن استكمال أعمال تحسين البنية التحتية بالقرية، خاصة بعد الانتهاء من مد خدمة الصرف الصحي بها. 

وأكد المحافظ أن الجولة تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب جهود الدولة في تطوير مختلف القطاعات، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين. 

وأضاف المحافظ أن محافظة الجيزة تعمل على رصد كافة الاحتياجات الفعلية للمراكز والمدن، وترجمتها إلى مشروعات مدروسة تخدم السكان، مشددًا على أهمية متابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ. 

وفي ختام الجولة، شدد محافظ الجيزة على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة الفنية في تنفيذ المشروعات، بما يضمن استدامتها ويحقق أقصى استفادة منها لصالح المواطنين.

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