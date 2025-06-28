محافظ دمياط يشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم (صور)

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم السبت، في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية.

فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم بدمياط وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية

قافلة طبية بميدان الساعة بمشاركة "الصحة" و"الشباب والرياضة" و"الأوقاف"

و خلال الفعالية، تفقد المحافظ القافلة التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وبمشاركة مديريتَي الشباب والرياضة، والأوقاف، بميدان الساعة بمدينة دمياط. واطلع على مراحل الفحص الآمن وآليات التبرع بالدم، مشيرا إلى استمرار عمل القافلة حتى الساعة الثامنة مساء.

رسالة تشجيع وتحفيز من المحافظ لأبناء دمياط

وجه المحافظ رسالة مباشرة للشباب وأهالي دمياط، مؤكدًا أن التبرع بالدم يمثل رسالة إنسانية نبيلة، تسهم في إنقاذ أرواح محتاجة، مشددًا على أن " كل كيس دم يمكن أن ينقذ حياة إنسان".

شكر وتقدير للقائمين والمشاركين في الحدث

وفي ختام جولته، أعرب الدكتور الشهابي عن شكره وتقديره لكافة الجهات المنظمة والداعمة لهذا الحدث الإنساني، مؤكدًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، وموجّهًا تحية خاصة لكل من بادر بالمشاركة، رافعًا شعار:

"تبرعك بالدم... حياة لغيرك ".

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