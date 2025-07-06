محافظ دمياط يكرم عمال النظافة ويوزع الشنط الغذائية وأدوات العمل (صور)

في لفتة إنسانية تقديرية استكمالًا لمبادرة "يوم الشكر والتقدير" التي أطلقتها محافظة دمياط خلال شهر رمضان الماضي، قام الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بجولة ميدانية برفقة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، لتكريم عمال النظافة وسائقي سيارات جمع القمامة.

توزيع شنط غذائية ومستلزمات عمل دعما للعاملين في الميدان

شهدت الجولة توزيع شنط غذائية ووجبات ساخنة وزجاجات مياه على العمال، إلى جانب تقديم أدوات عمل شملت مقشات، كابات، جوانتيات، وغيرها من المستلزمات التي تساهم في تحسين ظروف العمل اليومية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

محافظ دمياط ونائبته يكرمان عمال النظافة ويوزعان شنط غذائية وأدوات عمل

حضور قيادات تنفيذية وتعاون مشترك بين الإدارات

شارك في الجولة كل من الأستاذ سمير عتريس رئيس مجلس مدينة دمياط، والمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات، والمهندس محمد الدالي رئيس إدارة البيئة، والأستاذ محمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لدعم العاملين في قطاع النظافة.

المحافظ: عمال النظافة يستحقون كل التقدير والدعم

وخلال الجولة، أكد محافظ دمياط حرص المحافظة على توفير بيئة عمل لائقة وآمنة لجميع العاملين في منظومة النظافة والخدمات العامة، مشيرًا إلى أن ما يقدمه هؤلاء من جهد متواصل في الشوارع والميادين يستحق التقدير والاحترام.

وأضاف أن عمال النظافة هم أحد الأعمدة الأساسية للعمل الخدمي، وتكريمهم أقل ما يمكن تقديمه لهم، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

مبادرة مستمرة لتعزيز ثقافة التقدير والدعم المجتمعي

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة دمياط بالتعاون بين إدارة البيئة، وإدارة المركبات، وإدارة الأزمات، ومجلس المدينة، بهدف دعم ومساندة العاملين في قطاع النظافة، وتعزيز ثقافة الشكر والتقدير للمجهودات الميدانية التي تبذل يوميًا في صمت لخدمة المواطنين.

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