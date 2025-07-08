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رياضة

أسوان ضد بلدية المحلة، تفاصيل قرعة دوري المحترفين 2025-2026

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أجريت، اليوم الثلاثاء، لجنة مسابقات القسم الثاني بقيادة سيد بخيت قرعة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني المجموعة الأولى” بمشاركة 18 ناديًا.

قرعة دوري المحترفين 

وجاءت قرعة دوري المحترفين في الأسبوع الأول كالتالي:

طنطا ضد بترول أسيوط

مالية كفر الزيات ضد بروكسي

الداخلية ضد ديروط 

القناة ضد الاتصالات

مسار ضد لافيينا

السكة الحديد ضد الترسانة

أبوقير للأسمدة ضد المنصورة 

أسوان ضد بلدية المحلة 

وقرر اتحاد الكرة بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

أندية دوري المحترفين 2025-2026

1- بلدية المحلة

2- أسوان

3- السكة الحديد

4-الاتصالات

5- طنطا

6- المنصورة 

7- الترسانة 

8- القناة

9- بروكسي

10- الداخلية

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- راية

14- ديروط

15- لافيينا

16- الانتاج الحربي

17- مالية كفر الزيات

18- مسار

الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات

 كان مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر المقبل بدلًا من الموعد المحدد سلفًا.

 

جاء هذا القرار استجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

 

 

وأكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته بما يحقق مصلحة جميع الأندية ويضمن سلامة عناصر اللعبة.

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