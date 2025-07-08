بعد ترشيح نتنياهو لـ ترامب، ما هي شروط الحصول على جائزة نوبل للسلام؟

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.



وقال نتنياهو خلال لقائه مع ترامب في البيت الأبيض: "أود أن أسلم لكم الرسالة التي وجهتها إلى لجنة نوبل، وهي ترشحكم لجائزة السلام، وأنتم تستحقونها ويجب أن تحصلوا عليها".

وأضاف نتنياهو أنه يقدر عاليا جهود ترامب "الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في العالم، وخصوصًا في الشرق الأوسط".

وفيما يلي أبرز المعلومات لكيفية الترشح وشروط الحصول علي نوبل للسلام:

للحصول على جائزة نوبل، يجب أن يكون المرشح حيًا وأن يتم ترشيحه من قبل شخص مؤهل، وليس عن طريق الترشيح الذاتي.

كما يجب أن يكون المرشح قد حقق إنجازًا متميزًا في أحد المجالات الخمسة التي حددها ألفريد نوبل (الفيزياء، الكيمياء، الطب، الأدب، والسلام)، أو في مجال الاقتصاد.





لا يمكن لأي شخص ترشيح نفسه يجب أن يتم الترشيح من قبل أشخاص مؤهلين مثل أعضاء المجالس الوطنية والحكومات، وأعضاء المحاكم الدولية، ورؤساء الجامعات، والأساتذة في المجالات ذات الصلة، وقادة معاهد أبحاث السلام والشؤون الخارجية، والفائزين السابقين بجائزة نوبل.



يجب أن يكون للمرشح إسهامات كبيرة في مجال تعزيز السلام العالمي، سواء كان ذلك من خلال تقليل التسلح، أو تعزيز التعاون الدولي، أو تنظيم مؤتمرات السلام، أو تعزيز حقوق الإنسان.



عدد المرشحين لنيل الجائزة



يمكن أن تتقاسم الجائزة ما يصل إلى ثلاثة أشخاص إذا كانوا قد حققوا إنجازًا مشتركًا في نفس المجال أو حققوا إنجازات فردية متميزة في نفس المجال.



موعد الإعلان عن الفائزين



لا يتم الإعلان عن المرشحين المؤهلين أو القوائم المختصرة للمرشحين إلا بعد مرور 50 عامًا على منح الجائزة.



تخضع الترشيحات لعملية تدقيق من قبل لجان التحكيم المختصة في كل مجال، كما أنها تمنح في النرويج للسلام، بينما تُمنح الجوائز الأخرى في السويد.

ويمكن للفائز بالجائزة أن يرشح نفسه مرة أخرى، ولكن بحد أقصى ثلاث مرات.

وبعد الفوز بالجائزة، يجب على الفائز إلقاء محاضرة عن إنجازه في ستوكهولم (أو أوسلو لجائزة السلام)..

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