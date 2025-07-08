الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

أمن القاهرة يعيد طفلين تائهين إلى والدتهما بالقليوبية

في لفتة إنسانية..
في لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يعيد طفلين تائهين إلى والدتهما

نجحت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة في إعادة طفلين إلى والدتهما، بعدما ضلّا طريقهما أثناء زيارتهما لجدتهما بدائرة قسم المطرية.

 طفلين تائهين إلى والدتهما بالقليوبية

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة المطرية من سيدة (ربة منزل – مقيمة بمحافظة القليوبية)، أفادت فيه بتغيب طفليها البالغين من العمر 7 و4 سنوات، خلال تواجدهما في زيارة عائلية بمنطقة المطرية بالقاهرة.

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 وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وجمع المعلومات والتحريات، حيث تمكن رجال الشرطة من  التوصل إلى مكان تواجد الطفلين، وتم اصطحابهما إلى ديوان القسم والتواصل مع والدتهما التي حضرت وتم تسليم الطفلين إليها سالمين بعد التأكد من هويتهما.

 كما تم أخذ التعهد اللازم على والدة الطفلين بحسن رعايتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة المطرية قيم لأجهزة الأمنية بالقاهرة محافظة القليوبية

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