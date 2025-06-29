الأمن المائي مسألة وجودية، وزير الخارجية: المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مصر أكثر تضررا من تهديد الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون اليوم، إن الخسائر الشهرية 500 مليون دولار.

وأشار إلى أن هناك تواصلا مع الجانب الإيرانى للضغط مع جماعة الحوثى لعدم استهداف السفن.

وأوضح أن مسألة البحر الأحمر تخضع الدول المشاطئة فقط للبحر الأحمر.

وشدد على أنه خط احمر وجود قواعد مستدامة لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.

وشدد على أن الأمن المائي امر وجودى بالنسبة لمصر والاحتياجات المصرية 90 مليار وما تحصل عليه 55.5 مليار ولايمكن المساس بحصة من ر المائية تحت اى ظرف.

واشار إلى ان المسار التفاوضى مع اثيوبيا وصل لطريق مسدود بعد 12 سنة من التفاوض.

وركز على أن الأمن المائى المصرى ليس أمن قوى بحسب ولكنه مسألة وجودية لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.