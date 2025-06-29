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خارج الحدود

الأمن المائي مسألة وجودية، وزير الخارجية: المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مصر أكثر تضررا من تهديد الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب. 

 

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون اليوم، إن الخسائر الشهرية 500 مليون دولار.

 

وأشار إلى أن هناك تواصلا مع الجانب الإيرانى للضغط مع جماعة الحوثى لعدم استهداف السفن.

 

وأوضح أن مسألة البحر الأحمر تخضع الدول المشاطئة فقط للبحر الأحمر.

 

وشدد على أنه خط احمر وجود قواعد مستدامة لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.

 

وشدد على أن الأمن المائي امر وجودى بالنسبة لمصر والاحتياجات المصرية 90 مليار وما تحصل عليه 55.5 مليار ولايمكن المساس بحصة من ر المائية تحت اى ظرف.

 

واشار إلى ان المسار التفاوضى مع اثيوبيا وصل لطريق مسدود بعد 12 سنة من التفاوض.

 

وركز على أن الأمن المائى المصرى ليس أمن قوى بحسب ولكنه مسألة وجودية لمصر.

 

 

 

 

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الملاحة في البحر الأحمر جماعة الحوثى وباب المندب

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