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الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين في حريق سنترال رمسيس

الهلال الأحمر يقدم
الهلال الأحمر يقدم خدمات الإسعافات الأولية للمصابين، فيتو
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قامت فرق الهلال الأحمر المصري، بالعودة إلى المركز العام، بعد استجابة دامت قرابة 12 ساعة متواصلة، لحريق سنترال القاهرة برمسيس، تم خلالها تقديم خدمات الإسعافات الأولية والدعم النفسي وكافة التدخلات اللازمة، كجهاز مساند لسلطات الدولة في أوقات الأزمات والكوارث.

مساندة رجال الإسعاف في نقل بعض المصابين 

وقدمت فرق الهلال المصري خدمات الإسعافات الأولية لعدد من المصابين، ومساندة رجال الإسعاف في نقل بعض المصابين والضحايا إلى المستشفيات، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي، وتوزيع الخدمات اللوجيستية والمساعدات العاجلة من: زجاجات المياه، العصائر، كمامات، وغيرها من المستلزمات الوقائية والإغاثية.

 

رجال الحماية المدنية والإسعاف

وتتوجه جمعية الهلال الأحمر المصري، بالشكر لرجال الحماية المدنية والإسعاف البواسل،  على ما قدموه من جهد خالص في السيطرة على الحريق، وإسعاف المصابين.

كما يتقدم الهلال الأحمر المصري بخالص العزاء لأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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