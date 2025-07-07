بنك دم الهلال الأحمر يقدم الدعم لمصابي حريق سنترال رمسيس

تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغًا حول حريق نشب داخل سنترال رمسيس بشارع الجمهورية بالقاهرة، وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ لمساندة اجهزة الدولة وتقديم الدعم والاسعافات الأولية للمصابين وفرق الدعم النفسي لتقديم خدمات الدعم النفسي.

وأكد الهلال الأحمر أنه تم الاستجابة لحريق سنترال رمسيس وتم وضع إمكانيات بنك دم الهلال الأحمر المصري برمسيس تحت الاستعداد لتوفير ما يلزم من أكياس الدم في حالة الطوارئ.

وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية لحادث حريق سنترال رمسيس وتقديم الدعم اللازم.

ووجه هيئة الإسعاف المصرية بالدفع بــ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع مصابي الحريق.

ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.

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