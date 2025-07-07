التضامن تسلم أسر ضحايا حادث طريق المنوفية تبرعا بقيمة 38 مليون جنيه (صور)

سلمت وزارة التضامن الاجتماعي أسر ضحايا الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي وقع يوم الجمعة قبل الماضي، التبرع الذي تلقته الوزارة من قبل أحد رجال الأعمال المصريين، والذي بلغت قيمته 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية.

وقام الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتسليم التبرع لأسر الضحايا، مؤكدًا حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على إنهاء كافة الإجراءات سريعًا وتسليم كافة التعويضات والتبرعات المتعلقة بهذا الحادث لأسر الضحايا.

يشار إلى أن رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه وتسجيل التبرع من فاعل خير.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهد يوم الجمعة قبل الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

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