الإثنين 07 يوليو 2025
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أخبار مصر

لتأثر شبكات الاتصالات بحريق سنترال رمسيس، الهلال الأحمر يتلقى بلاغات الطوارئ عبر الخط الساخن

الهلال الأحمر، فيتو
الهلال الأحمر، فيتو
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أعلن الهلال الأحمر المصري أنه نظرًا لسوء شبكات الاتصالات، الهلال الأحمر المصري سيتم تلقي بلاغات الطوارئ، من خلال الخط الساخن رقم (15322)، أو عبر رسائل الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري «فيس بوك».

 

تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغًا بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس بشارع الجمهورية بالقاهرة، وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ لمساندة اجهزة الدولة وتقديم الدعم والإسعافات الأولية للمصابين وفرق الدعم النفسي لتقديم خدمات الدعم النفسي.

 

وأكد الهلال الأحمر أنه تم الاستجابة لبلاغات حريق سنترال رمسيس، وتم وضع إمكانيات بنك دم الهلال الأحمر المصري برمسيس تحت الاستعداد لتوفير ما يلزم من أكياس الدم في حالة الطوارئ.

 

وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بانعقاد غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة وغرف الأزمات بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مدار الساعة، لضمان المتابعة الدقيقة والفورية لحادث حريق سنترال رمسيس وتقديم الدعم اللازم.

ووجه هيئة الإسعاف المصرية بالدفع بــ17 سيارة إسعاف مجهزة للتعامل مع مصابي الحريق.

 ووفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج.

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