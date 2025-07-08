مع تزايد حدة الجوع، برنامج الأغذية العالمي ينزل المساعدات جوا في جنوب السودان

قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بعملية إنزال مساعدات غذائية طارئة من الجو لآلاف الأسر في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، حيث أجبرت الصراعات المتصاعدة منذ مارس الأسر على مغادرة منازلها ودفعت بعض المجتمعات المحلية إلى حافة المجاعة، وفق بيان البرنامج الأممي.

تقديم المساعدات الغذائية والتغذوية

وقال بيان البرنامج الأممي: تعد هذه التوزيعات أول وصول لبرنامج الأغذية العالمي منذ أكثر من أربعة أشهر لتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة لأكثر من 40,000 شخص يواجهون جوعًا كارثيًا في المناطق النائية من مقاطعتي ناصر وأولانغ، وهي مناطق لا يمكن الوصول إليها إلا جوًا.

مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان

وقالت ماري إلين ماكجروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان: "إن الصلة بين الصراع والجوع واضحة بشكل مأساوي في جنوب السودان، وقد رأينا ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية في أعالي النيل. وبدون زيادة كبيرة في المساعدات، فإن مقاطعتي ناصر وأولاني معرضتان لخطر الانزلاق إلى مجاعة شاملة. نحن بحاجة ماسة إلى توفير الغذاء لهذه الأسر، ونبذل قصارى جهدنا للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليه قبل أن تتفاقم الأوضاع".

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