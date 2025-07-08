الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مع تزايد حدة الجوع، برنامج الأغذية العالمي ينزل المساعدات جوا في جنوب السودان

جنوب السودان، فيتو
جنوب السودان، فيتو

قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بعملية إنزال مساعدات غذائية طارئة من الجو لآلاف الأسر في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان، حيث أجبرت الصراعات المتصاعدة منذ مارس الأسر على مغادرة منازلها ودفعت بعض المجتمعات المحلية إلى حافة المجاعة، وفق بيان البرنامج الأممي.

تقديم المساعدات الغذائية والتغذوية

وقال بيان البرنامج الأممي: تعد هذه التوزيعات أول وصول لبرنامج الأغذية العالمي منذ أكثر من أربعة أشهر لتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة لأكثر من 40,000 شخص يواجهون جوعًا كارثيًا في المناطق النائية من مقاطعتي ناصر وأولانغ، وهي مناطق لا يمكن الوصول إليها إلا جوًا.

مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان

وقالت ماري إلين ماكجروارتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان: "إن الصلة بين الصراع والجوع واضحة بشكل مأساوي في جنوب السودان، وقد رأينا ذلك خلال الأشهر القليلة الماضية في أعالي النيل. وبدون زيادة كبيرة في المساعدات، فإن مقاطعتي ناصر وأولاني معرضتان لخطر الانزلاق إلى مجاعة شاملة. نحن بحاجة ماسة إلى توفير الغذاء لهذه الأسر، ونبذل قصارى جهدنا للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليه قبل أن تتفاقم الأوضاع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج الأغذية السودان مساعدات غذائية طارئة البرنامج الأممي إنزال مساعدات غذائية طارئة جنوب السودان برنامج الأغذية العالمي

مواد متعلقة

كارثة في السودان، مصرع 50 شخصا في انهيار منجم ذهب

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب مزاعم استخدام أسلحة كيميائية

إثيوبيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية مع السودان لـ 30 يونيو

بيان عاجل من الجيش الليبي للرد على اتهامات السودان بالتعدي على أراضيه والانحياز لأحد أطراف النزاع

استهداف المساعدات الإنسانية يفاقم الأزمة في السودان.. وخبراء: ميليشيا الدعم السريع تلجأ إلى نهب الموارد بعد خسائرها الميدانية.. وتنتهج سياسة الأرض المحروقة

الأكثر قراءة

النيابة العامة تستمع لأقوال المصابين فى حريق سنترال رمسيس وتكشف تفاصيل جديدة

مرافعة تاريخية، النيابة لـ فتيات العنب خلال محاكمة سائق التريلا: لن نترك دماؤكن بغير عدالة (فيديو)

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

سنترال رمسيس وحريقه!

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

مظاهر الحزن والندم على وجه سائق التريلا المتسبب في مقتل 18 فتاة خلال محاكمته (فيديو)

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

كارثة إثيوبية جديدة، فيضانات جارفة من مرتفعات أديس أبابا تهدد السودان

خدمات

المزيد

الخارجية الإيرانية تنفى تقديم أى طلب لعقد لقاء مع الجانب الأمريكى

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العورة في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

المزيد
الجريدة الرسمية
ads