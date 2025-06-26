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خارج الحدود

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على السودان بسبب مزاعم استخدام أسلحة كيميائية

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على السودان، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"استخدام أسلحة كيميائية" في النزاع الدائر داخل البلاد-حسب مزاعمها.

 

عقوبات على السودان.. إجراءات اقتصادية وأمنية مشددة

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، شملت العقوبات، حرمان السودان من القروض والدعم المالي الحكومي الأمريكي، وقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.

 

استثناءات إنسانية وتقييدات محددة

وأكدت الخارجية الأمريكية أن العقوبات لا تشمل المساعدات الإنسانية، كما استُثنيت منها الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة، بعض الحالات المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي.

 

تصاعد القتال في السودان

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القتال في السودان، ووسط تنديد دولي متزايد بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة بعد تقارير استخباراتية وإعلامية تشير إلى استخدام محتمل لأسلحة محظورة.

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