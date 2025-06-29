الأحد 29 يونيو 2025
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خارج الحدود

كارثة في السودان، مصرع 50 شخصا في انهيار منجم ذهب

منجم ذهب، فيتو
منجم ذهب، فيتو

لقي قرابة 50 شخصا مصرعهم إثر انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب في منطقة "هويد"، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا بشرق السودان.

الكارثة الثانية 

ويقع المنجم في منطقة صحراوية نائية تتبع إداريًا ولاية نهر النيل، شمال مدينة هيا وجنوب منطقة الكليس.

وتعد هذه الكارثة الثانية من نوعها في المنطقة خلال أشهر قليلة، إذ شهدت "هويد" حادثة انهيار مماثلة في أبريل الماضي، تسببت في إصابات وخسائر مادية.

موجة غضب واسعة

وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة بين أهالي الضحايا وناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين دعوا إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف أسباب الانهيار، وتنظيم قطاع التعدين التقليدي، مع فرض رقابة صارمة على أنشطة التنقيب، وتوفير إجراءات السلامة والإنقاذ في هذه المواقع المعزولة.

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انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب منطقة هويد السودان موجة غضب واسعة ولاية نهر النيل

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