المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة جلب أقراص مخدرة في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي لاتهامهم بجلب الأقراص المخدرة، تمهيدًا للإتجار بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن المشدد 15 سنة.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الامنية ألقي القبض على تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية خطرة أثناء قيامهم بمحاولة جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة أقراص مخدر لعقار الترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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