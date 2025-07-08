بعد حريق سنترال رمسيس، محافظة القاهرة تؤكد عمل الخطوط الساخنة والمراكز التكنولوجية

أكدت محافظة القاهرة استمرار عمل الخطين الساخنين ١١٤، و١٥٤٩٦ وخط شركة المياه رقم ١٢٥، وعدم وجود تأثير على الخدمة المقدمة من مديريتي التربية والتعليم، والصحة، والمراكز التكنولوجية بالمحافظة.

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التبريد بسنترال رمسيس

ومن جانبه، تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التبريد لمبنى سنترال رمسيس بعد السيطرة على الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذي نشب بسنترال رمسيس دون إصابات أو وفيات، وجاري أعمال التبريد.



لجنة هندسية لمعاينة مبنى سنترال رمسيس

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذي نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء.

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