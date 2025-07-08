مدير التموين بالدقهلية لـ"فيتو": منظومة الخبز لم تتأثر بحريق سنترال رمسيس

أكد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين في محافظة الدقهلية لـ"فيتو" أن المخابز عملت بكامل طاقتها اليوم، ولم يتم تسليم أي بطاقة تموين لشخص، بل تم ضرب البطاقات وتسليم الخبز للمواطنين في حينه.

حريق سنترال رمسيس لم يؤثر على منظومة الخبز في الدقهلية

وقال وكيل وزارة الـتموين بالدقهلية: إن منظومة الخبز في المحافظة تعمل بكفاءة، ولم تتأثر بحريق سنترال رمسيس، وتم صرف الحصص وتوزيعها في مواعيدها منذ الساعات الأولى من اليوم، في إطار خطة احتواء تداعيات توقف الشبكات بسبب حريق سنترال رمسيس، حيث أكد مدير مديرية التموين بالدقهلية عدم تأثيرها على منظومة الخبز.

تشديد الرقابة على جميع المطاحن والمخابز

وشدد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على شن العديد من الحملات المفاجئة، تنفيذا لتوجيهات مباشرة من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الدقهلية، بضرورة تشديد الرقابة على قطاع المطاحن الحساس، والذي يمس رغيف الخبز المدعم بشكل مباشر.. ولن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو الغش في أوزان السلع المدعمة.

وكيل وزارة التموين بالدقهلية: هدفنا إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير رغيف الخبز

وقال: إن هدفنا الأساسي هو حماية حقوق المواطن وضمان وصول السلع المدعمة بجودتها ووزنها الكامل، مشددًا على أن الحملات الرقابية تتم بشكل مكثف ومستمر على جميع القطاعات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب أو غش قد يضر بالمواطنين.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من الحملات التي تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير رغيف الخبز بالجودة والكمية والمواصفات المطلوبة.

وأضاف المهندس سامي رزق رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، بأننا نمتلك الأدوات والخبرات اللازمة للكشف عن أي تلاعب في عملية وزن وتعبئة الدقيق.

وأكد على مواصلة العمل والرقابة لضمان التزام جميع المطاحن بالمعايير الفنية والجودة المطلوبة والأوزان المقررة.

وأشار محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مؤكدا على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات لضمان حماية حقوقهم وتوفير السلع بشكل عادل ومنتظم.

وشدد مدير إدارة الرقابة التموينية على أن فرق التفتيش والرقابة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات.

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