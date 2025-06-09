تموين الدقهلية: تحرير 181 مخالفة بـ المخابز والمحال خلال إجازة عيد الأضحى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملات رقابية مكثفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان التزام المخابز والتجار والتأكد من توافر رغيف الخبز والسلع الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة خلال الاجازة وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 181 محضر مخالفة متنوعة، سواء في مجال المخابز والأسواق، في إطار الجهود المتواصلة لضبط المخالفين وحماية المستهلك.



مخالفات المخابز: 84 محضر "نقص وزن" في الصدارة



وركزت الحملات على المخابز البلدية لضمان إنتاج الخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة. وقد تم رصد عدد كبير من المخالفات في هذا القطاع، جاء أبرزها:

- 84 محضرًا لنقص وزن الخبز: يشكل هذا العدد الكبير مؤشرًا على استغلال بعض المخابز لفترة العيد لإنتاج خبز بوزن أقل من المحدد، مما يؤثر على حقوق المواطنين.

- 19 محضر "تصرف في الدقيق المدعم": يمثل هذا النوع من المخالفات جريمة تلاعب بالدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.

- 11 محضر "مواصفات": تتعلق هذه المخالفات بعدم التزام المخابز بالمواصفات القياسية لإنتاج الخبز من حيث الجودة والشكل.

- 12 محضر " عدم وجود قائمة بيانات" و7 محاضر "عدم إعطاء بون صرف ": تشير هذه المخالفات إلى عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالمخابز

- 9 محاضر " عدم نظافة أدوات المخبز وهو ما يؤكد أهمية تشديد الرقابة على الاشتراطات الصحية داخل المخابز لضمان سلامة المنتج النهائي.

- 4 محاضر " عدم وجود سجل تفتيش وهو ما يتعلق بعدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المطلوبة لتسهيل عملية الرقابة.

- 3 محاضر غلق بدون إذن مسبق وتمثل هذه المخالفات تحديًا للجهود الرقابية، حيث يقوم أصحابها بغلق المخابز دون الحصول على اذن مسبق من الإدارة التموينية.

- 1 محضر "تجميع بطاقات تموينية ويعد هذا النوع من المخالفات خطيرًا للغاية، حيث يهدف إلى التلاعب بحصص الدقيق المدعم للمواطنين.



ضبط مخالفات في الأسواق

وامتدت الحملات الرقابية لتشمل الأسواق المختلفة والمحلات التجارية، للتحقق من توافر السلع ومنع الممارسات الاحتكارية أو البيع بأسعار مبالغ فيها.

نتائج الحملات التموينية

وجاءت أبرز المخالفات كالتالي:

- 27 محضر "عدم إعلان عن الأسعار" تعتبر هذه المخالفة من أكثر المخالفات شيوعًا وتؤثر بشكل مباشر على حق المستهلك في معرفة سعر السلعة قبل الشراء.

- 12 محضر "ذبح خارج السلخانة" وتمثل هذه المخالفات خطرًا على الصحة العامة، حيث تتم الذبائح في أماكن غير مرخصة وغير مجهزة، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض.

- 9 محاضر "بيع أزيد من السعر الرسمي" وتؤكد هذه المخالفات على ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار المعلنة للسلع الأساسية، خاصة في المناسبات.

- 2 محضر "عدم وجود شهادة صحية" وتتعلق بعدم حصول العاملين في تداول الأغذية على شهادات صحية، مما يهدد سلامة الغذاء.

- محضر "غش تجاري" بوجود عدد ٣٢٤٠ عبوة عصير مختلفة البيانات مما يشير إلى وجود سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

- محضر يتعلق بعدم وجود سجل تجاري للمنشأة، مما يعيق عملية الرقابة عليها.

- محضر "غلق بدون إذن تاجر تمويني" هذا على غرار المخابز، يمثل تحديًا للرقابة على التجار التموينيين.

- محضر "استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض المرخص له" ويشير إلى استخدام أسطوانات الغاز المخصصة للأغراض المنزلية في أغراض تجارية أو صناعية.

- محضر "بيع أسطوانات غاز بدون تصريح" ما يؤكد على ضرورة حصول التجار على التراخيص اللازمة لبيع أسطوانات الغاز لضمان سلامة المواطنين.

استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية



وفي هذا السياق يؤكد المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل الوزارة التموين بالدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من توافر الخبز والسلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة. وشدد على أن الحملات الرقابية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بهدف حماية حقوق المواطنين ومواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.