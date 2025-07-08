11 عاما على السقوط المذل للبرازيل أمام ألمانيا في كأس العالم

لا تزال ذكرى خسارة البرازيل أمام ألمانيا 7-1 في كأس العالم 2014 ذكرى مؤلمة لعشاق السامبا بعد مرور 11 عاما.

11 عاما على سقوط السامبا أمام ألمانيا

ففي المباراة التي أقيمت في 8 يوليو 2014 على استاد مينيراو في بيلو هوريزونتي، في الدور نصف النهائي من كأس العالم سجل أهداف ألمانيا توماس مولر (11)، ميروسلاف كروزه (23)، توني كروس (24 و26)، سامي خضيرة (29)، وأندري شورلي (69 و79)، بينما سجل أوسكار هدف منتخب البرازيل الوحيد في الدقيقة 90.

وخاضت ألمانيا المباراة بتشكيلة قوية، بينما كانت البرازيل تفتقد قائدها تيجغو سيلفا بسبب الإيقاف ونجمها نيمار بسبب الإصابة.

وحقققت المباراة عدة أرقام قياسية، منها الهدف 2000 لألمانيا الذي سجله توماس مولر في هذه المباراة.

وكانت هذه الخسارة كبيرة للبرازيل، حيث لم تتوقع أن تخسر بهذا الشكل الكبير على أرضها أما ألمانيا، فقد تأهلت للمباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخها، ووصلت إلى نهائي كأس العالم بعد غياب طويل كما حققت اللقب على حساب الأرجنتين.

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