أعلى المدربين أجرا في تاريخ البرازيل، امتيازات في عقد أنشيلوتي مع منتخب السيليساو

يستعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لبدء محطة لقيادة المنتخب البرازيلي الأول بنهاية شهر مايو الجاري.

واتفق أنشيلوتي مع إدارة ريال مدريد على الرحيل، بعدما فشل في الموسم الحالي على المستوى المحلي لحساب غريمه برشلونة، وودع دوري أبطال أوروبا.

فيما كشفت صحيفة "Globoesporte"، تفاصيل عقد أنشيلوتي مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن توليه قيادة المنتخب البرازيلي خلفًا للمدرب المُقال دوريفال جونيور.

تفاصيل عقد أنشيلوتي

وسيحصل أنشيلوتي على راتب سنوي صافٍ قدره 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مكافأة ضخمة بقيمة 5 ملايين يورو في حال فوزه بكأس العالم، مما يجعله أحد أعلى المدربين أجرًا في تاريخ المنتخب البرازيلي.

يتضمن العقد بندًا مثيرًا للاهتمام يتعلق بنادي ريال مدريد، حيث من المتوقع إقامة مباراة ودية بين المنتخب البرازيلي والفريق الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو، تكريمًا لأنشيلوتي الذي يُعد أنجح مدرب في تاريخ النادي الملكي، ولكن ولم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن.

كما يتضمن العقد أيضًا بعض الامتيازات الخاصة، مثل توفير طائرة خاصة لأنشيلوتي للسفر إلى أوروبا متى دعت الحاجة.

وسيقود المدرب الإيطالي المنتخب البرازيلي لمدة 14 شهرًا، أي حتى نهاية كأس العالم، وبعد ذلك سيتم التفاوض على تمديد العقد إذا وافق الطرفان.

من المتوقع أن يصل أنشيلوتي إلى ريو دي جانيرو في 26 مايو الجاري، ليعلن بعدها عن قائمة اللاعبين الأولى له في منتخب البرازيل.

ويستهل أنشيلوتي مشواره مع راقصي السامبا، بمواجهة الإكوادور وباراجواي يومي 5 و10 يونيو المقبل.

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