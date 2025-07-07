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رياضة

أرقام تشيزني مع برشلونة بعد تجديد عقده حتى 2027

تشيزني، فيتو
تشيزني، فيتو

كشف نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، مساء اليوم الإثنين، عن تجديد عقد الدولي البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى البلوجرانا، لمدة موسمين وحتى عام 2027.

تشيزني يعود من الاعتزال لأجل برشلونة 

وكان تشيزني (35 عامًا) قد أعلن اعتزاله في أغسطس 2024 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، قبل أن يتراجع عن قراره عقب تلقيه عرضًا من برشلونة في شهر أكتوبر، عقب إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

إنجازات تشيزني مع برشلونة 

ومنذ يناير الماضي، أصبح تشيزني الحارس الأساسي للفريق الكتالوني، وساهم في تحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر.

ويتواجد في قائمة برشلونة حاليًا 4 حراس مرمى هم خوان جارسيا وفيوتشيك تشيزني ومارك أندريه تير شتيجن وإيناكي بينيا.

ويسعى برشلونة للتخلص من تير شتيجن مع الإبقاء على الحراس الثلاثة الآخرين.

 

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