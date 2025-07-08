أرقام لويس دياز مع ليفربول بعد صراع برشلونة وبايرن ميونخ لضمه

تحدث تقرير صحفي ألماني، عن حقيقة ما تردد بشأن توصل نادي بايرن ميونخ الألماني لاتفاق مع الدولي الكولومبي لويس دياز، نجم وجناح فريق ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير ألمانية، خلال الساعات الماضية، أن بايرن ميونخ حسم اتفاقه مع لويس دياز، ويتبقى فقط الاتفاق مع ليفربول.

بايرن يسعى لحسم صفقة لويس دياز

ووفق شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ لم يتوصل لاتفاق مع لويس دياز كما تردد، لكن إدارة النادي تعمل حاليًّا على إتمام الصفقة.

وأضاف التقرير، أن ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ينتظر الضوء الأخضر من ليفربول لبدء المفاوضات مع اللاعب، ومحاولة إقناعه بالانضمام للفريق البافاري.

لويس دياز رغبته اللعب مع برشلونة

ولفت التقرير إلى أن إقناع دياز لن يتم بسهولة، خاصة بسبب رغبته الكبيرة في الانضمام لصفوف برشلونة.

أرقام لويس دياز مع ليفربول

وينتهي عقد لويس دياز مع ليفربول صيف 2027.

وشارك لويس دياز مع ليفربول 148 مباراة، منذ انضمامه من بورتو في يناير 2022، وتمكن من تسجيل 41 هدفًا، وصناعة 23 آخرين.

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